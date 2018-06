7:0 gegen Gibraltar: DFB-Elf mit Pflichtsieg in die Sommerpause

Faro (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem glanzlosen Pflichtsieg gegen die Amateure aus Gibraltar in die Sommerpause verabschiedet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw gewann am Samstagabend in Faro mit 7:0 (1:0) und verbesserte sich in der Gruppe D der EM-Qualifikation mit 13 Punkten auf Platz zwei hinter Polen (14). Vor 7467 Zuschauern im Algarve-Stadion erzielten André Schürrle (28./65./71. Minute), der eingewechselte Max Kruse (47./80.), Ilkay Gündogan (51.) und Karim Bellarabi (57.) die Tore für die DFB-Auswahl, die erst in der zweiten Halbzeit auf Touren kam. Bastian Schweinsteiger verschoss einen Foulelfmeter (10.).

Trainingspause: Laudehr und Popp leicht angeschlagen

Winnipeg (dpa) - Die Fußball-Nationalspielerinnen Simone Laudehr und Alexandra Popp haben am Samstag eine Trainingspause einlegen müssen. Die Wolfsburger Stürmerin Popp laboriert an einem gereizten Knie, die Frankfurterin Laudehr leidet unter einer leichten Bauchmuskelzerrung. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund einen Tag nach dem Umzug von Ottawa nach Winnipeg auf der ersten Pressekonferenz vor Ort mit. Der Einsatz des Duos im abschließenden WM-Gruppenspiel am Montag (22.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) gegen Thailand ist noch fraglich.

Niederländer Dumoulin gewinnt Prolog der Tour de Suisse

Rotkreuz (dpa) - Der niederländische Radprofi Tom Dumoulin hat den Prolog der 79. Tour de Suisse gewonnen. Der Fahrer des Teams Giant-Alpecin siegte am Samstag beim Zeitfahren über 5,1 Kilometer in Risch-Rotkreuz mit zwei Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Fabian Cancellara vom Trek-Team und Matthias Brändle (IAM) aus Österreich (+ 4 Sekunden). Der Deutsche John Degenkolb (TGA), der in diesem Frühjahr die Klassiker Mailand-San Remo und Paris-Roubaix gewonnen hatte, landete abgeschlagen auf dem 38. Platz.

Favorit Nadal trifft im Finale von Stuttgart auf Troicki

Stuttgart (dpa) - Topfavorit Rafael Nadal und Viktor Troicki aus Serbien stehen beim Tennisturnier in Stuttgart im Finale. Der Spanier Nadal bezwang Gael Monfils aus Frankreich am Samstag 6:3, 6:4 und erreichte sein erstes Endspiel auf Rasen seit fast vier Jahren. Troicki folgte ihm dank des 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:2) gegen den US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien. Für Nadal ist es nach seinen Siegen 2005 und 2007 bereits die dritte Finalteilnahme in Stuttgart.

Neuer Trainer in Paderborn: Gellhaus übernimmt für Breitenreiter

Paderborn (dpa) - Nur einen Tag nach dem Wechsel von André Breitenreiter in die Bundesliga zum FC Schalke 04 hat Fußball-Zweitligist SC Paderborn einen neuen Cheftrainer gefunden. Markus Gellhaus übernimmt das Kommando beim Bundesliga-Absteiger, teilte der Verein am Samstag mit. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Bereits am Sonntag soll Gellhaus offiziell vorgestellt werden. Der 45-Jährige war früher bereits Co-Trainer in Paderborn.

Zweite Niederlage: Handball-Frauen verpassen WM und Olympia

Astrachan (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben die WM in Dänemark verpasst. Sechs Tage nach dem 20:22 im Heimspiel verlor die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Samstag in Astrachan mit 26:27 (10:13) gegen Russland auch das Playoff-Rückspiel. Damit fehlt der EM-Zehnte beim WM-Turnier im Dezember und verpasst auch die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Als einzige Hoffnung bleibt eine Wildcard durch den Weltverband. Beste deutsche Torschützin war Anne Hubinger mit fünf Treffern.

Wolfram bei Turm-Comeback Europameister - Olympia-Quotenplatz sicher

Rostock (dpa) - Martin Wolfram ist bei seinem Comeback vom Turm Wassersprung-Europameister geworden und hat für die erste deutsche Goldmedaille in Rostock gesorgt. Der 23-Jährige aus Dresden lag am Samstag mit 575,30 Punkten klar vor Titelverteidiger und Topfavorit Victor Minibajew aus Russland. Dominik Stein (Leipzig) sprang auf Platz zwölf. Europameister Wolfram sicherte Deutschland damit auch einen fixen Olympia-Startplatz 2016 in Rio de Janeiro. 2012 hatte sich Wolfram bei Olympia in London die Schulter ausgekugelt.

Ringer Stäbler holt erste Medaille für Deutschland bei Europaspielen

Baku (dpa) - Der Griechisch-Römisch-Ringer Frank Stäbler hat die erste Medaille für Deutschland bei den Europaspielen in Baku gewonnen. Der Europameister von 2012 setzte sich am Samstag im Kampf um die Bronzemedaille souverän gegen den Georgier Mindia Tsulukidze durch. In der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm war der 25-Jährige zwar im Viertelfinale gegen den Ungarn Balint Korpasi ausgeschieden, hatte sich aber über die sogenannte Hoffnungsrunde für den Kampf um den dritten Platz qualifizieren können.

Dauphiné-Rundfahrt: Nibali verliert Gelbes Trikot an van Garderen

Saint-Gervais Mont Blanc (dpa) - Tour-de-France-Sieger Vincenzo Nibali hat auf der siebten Etappe der Dauphiné-Rundfahrt die Gesamtführung wieder abgegeben. Beim Sieg des britischen Radprofis Christopher Froome am Samstag über 155 Kilometer von Montmélian zur Bergankunft in Saint-Gervais Mont Blanc holte sich Tejay van Garderen das Gelbe Trikot wieder zurück. Der Amerikaner kam mit 17 Sekunden Rückstand ins Ziel. Nibali kam mit fast vier Minuten Rückstand ins Ziel.