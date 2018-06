Rostock (SID) - Das Weltmeister-Synchronduo Patrick Hausding/Sascha Klein hat auf dem Weg zum anvisierten achten EM-Titel in Folge vom Turm einen Rückschlag kassiert. Die Wasserspringer mussten sich im Vorkampf der Titelkämpfe in der Rostocker Neptun-Schwimmhalle auf Platz drei den Russen Roman Ismailow/Viktor Minibajew und auch den Ukrainern Maxim Dolgow/Olexander Gorschkowosow geschlagen geben. Das Finale findet am Sonntagnachmittag (14.00/ZDF) statt.