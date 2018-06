Stuttgart (SID) - Der Inder Rohan Bopanna und der Rumäne Florin Mergea haben beim ATP-Turnier in Stuttgart die Doppel-Konkurrenz gewonnen. Das Duo setzte sich im Finale in 1:11 Stunden mit 5:7, 6:2, 10:7 gegen Alexander Peya/Bruno Soares (Österreich/Brasilien/Nr. 3) durch. Bopanna und Mergea kassierten ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 31.770 Euro.