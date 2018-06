Baku (SID) - Schlechte Nachrichten für die deutschen Tischtennis-Herren: Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) fällt bei den Europaspielen in Baku wegen Magen-Darm-Problemen am Sonntag komplett aus. Das teilte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) kurz vor Beginn des Viertelfinales gegen Schweden mit. Boll würde auch in einem etwaigen Halbfinale am späteren Nachmittag nicht spielen und damit frühestens wieder im Finale am Montag zur Verfügung stehen können.

Trotz Bolls Ausfall bemühten sich die DTTB-Herren mit einem Rumpfteam um den Einzug ins Halbfinale. Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und der frühere EM-Zweite Patrick Baum (Fulda) waren dabei besonders gefordert und durften sich keine Ausrutscher erlauben.

Für Boll sollte der Teamwettbewerb der Aufgalopp für das anschließende Einzelturnier in Aserbaidschans Hauptstadt werden. Der Sieger von Baku hat bereits ein Ticket zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro sicher.