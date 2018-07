Khartum (AFP) Rund 14.000 Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen zwei Wochen vor dem Bürgerkrieg im Südsudan ins Nachbarland Sudan geflohen. Damit sei dort eine "Notlage in einer Notlage entstanden", sagte die Koordinatorin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR für den Südsudan, Ann Encontre, am Samstag. Die meisten Flüchtlinge kamen demnach aus den ölreichen Bundesstaaten Upper Nile und Unity, wo es zuletzt heftige Gefechte gegeben hatte. Die allermeisten von ihnen sind Frauen und Kinder.

