Washington (AFP) Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat vor Zweifeln an der Integrität seiner Frau Hillary gewarnt. Er habe ihr mehrmals sein "Leben anvertraut" und sei niemals enttäuscht worden, sagte Clinton in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender CNN. Sie habe ihn unterstützt, als er in jungen Jahren wegen seiner schwierigen Kindheit ohne Vater an sich gezweifelt habe, später dann sei sie "die Stütze der Familie" gewesen, wann immer er in Schwierigkeiten gesteckt habe, sagte er weiter.

