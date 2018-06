Caracas (AFP) Venezuelas Parlamentspräsident Diosdado Cabello hat in Haiti einen US-Vertreter getroffen, um über die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Caracas und Washington zu sprechen. Cabello kam am Samstag in Begleitung der venezolanischen Außenministerin Delcy Rodríguez mit dem US-Außenamtsberater Thomas Shannon zusammen, wie die venezolanische Nationalversammlung mitteilte. Cabello erklärte, das Treffen habe der Normalisierung der diplomatischen Beziehung "im Respekt des internationalen Rechts, der Souveränität und der Selbstbestimmung der Völker" gedient.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.