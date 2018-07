Khartum (AFP) Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte sudanesische Präsident Omar al-Baschir ist nach Angaben seiner Regierung auf dem Rückweg von Südafrika. Die Präsidentenmaschine werde am Montagabend (18.30 Uhr Ortszeit, 17.30 Uhr MESZ) im Sudan landen, sagte Informationsminister Yasir Yousef der Nachrichtenagentur AFP am Telefon. Zuvor hatten südafrikanische Medien berichtet, trotz eines Gerichtsurteils, wonach al-Baschir Südafrika vorerst nicht verlassen dürfe, sei seine Maschine vom Militärflughafen in Johannesburg abgehoben.

