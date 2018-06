Johannesburg (AFP) Angesichts der andauernden politischen Krise in Burundi will die Afrikanische Union (AU) dutzende Militärexperten in das ostafrikanische Land schicken. Diese sollten "die Lage beobachten und nötigenfalls auch der Polizei Ratschläge geben", sagte der AU-Kommissar für Frieden und Sicherheit, Smail Chergui, am Montag nach dem Gipfeltreffen der Organisation im südafrikanischen Johannesburg. Demnach sollen mindestens 50 Experten nach Burundi entsandt werden.

