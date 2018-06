Shanghai (AFP) Die chinesische Online-Handelsplattform Alibaba will ins Videogeschäft einsteigen. In ungefähr zwei Monaten werde ein Streaming-Dienst starten, der über internetfähige Fernseher oder mit Hilfe eines Zusatzgeräts empfangen werden könne, sagte der Präsident der Netflix-Unterhaltungssparte, Liu Chunning, der Nachrichtenagentur Bloomberg laut einem Bericht vom Montag. "Wir wollen eine ganz neue Art der Familienunterhaltung schaffen", sagte Liu demnach. "Unser Ziel ist es, wie Netflix oder HBO in den USA zu werden." Neben dem Zukauf von Filmen und Serien sollten auch Eigenproduktionen gezeigt werden.

