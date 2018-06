Karlsruhe (AFP) Wer Schwarzarbeiter beschäftigt kann für mangelhafte Arbeit kein Geld zurückverlangen. Ein Rückzahlungsanspruch wegen einer sogenannten ungerechtfertigten Bereicherung bestehe in solchen Fällen nicht, wieder Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Montag verkündeten Urteil entschied. (Az. VII ZR 216/14 )

