Berlin (AFP) Die Bundesregierung lehnt die Wiedereinführung von Kontrollen an den deutschen Außengrenzen ab. Es werde "keine Veränderung des Schengener Grenzkodex" angestrebt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Deutschland und über 20 weitere europäische Länder haben in dem Schengener Abkommen den Wegfall von Passkontrollen untereinander vereinbart.

