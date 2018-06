Luxemburg (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) befürchtet durch die geplante Reform auf EU-Ebene keine Aufweichung des Datenschutzes in Deutschland. "Das deutsche Datenschutzniveau wird im Wesentlichen erhalten", sagte de Maizière am Montag beim Treffen der EU-Justiz- und Innenminister in Luxemburg. Auch sei das deutsche Recht "in vielen Punkten Maßstab" für die EU-Datenschutzgrundverordnung. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte, die geplante Neuordnung bringe Verbrauchern Vorteile. So sei das Recht auf Datenlöschung verankert und Internet-Anbieter könnten nicht mehr in "Datenschutzoasen" flüchten, "wo wenig Datenschutz besteht zum Nachteil der Verbraucher".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.