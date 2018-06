Berlin (AFP) Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat erneut die Regierung in Athen für den schleppenden Fortgang der Verhandlungen über eine Überwindung der griechischen Schuldenkrise verantwortlich gemacht. "Die griechische Regierung muss in der Wirklichkeit ankommen", sagte Kauder am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Zwar bleibe es für ihn das Ziel, dass Griechenland in der Euro-Zone bleibe, doch ob dies gelinge, "haben allein die Griechen in der Hand".

