Berlin (AFP) Im AfD-Führungsstreit hat es für die Gegner von Parteichef Bernd Lucke erneut einen Rückschlag gegeben. Der Parteivorstand beschloss, keine Einladung zu einem Parteikonvent am kommenden Samstag auszusprechen, wie ein AfD-Sprecher am Montag in Berlin auf Anfrage mitteilte. Grund sei, dass "die rechtlichen Voraussetzungen für eine konstituierende Sitzung des Konvents noch nicht gegeben sind", erklärte der Sprecher weiter.

