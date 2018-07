Berlin (AFP) Die Regierungs-Fraktionen von Union und SPD haben noch keine Position zur geforderten Einrichtung eines unabhängigen Kinderbeauftragten des Bundestages bezogen. In einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses konnten am Montag in Berlin CDU/CSU und SPD keine abgestimmte Meinung ihrer Fraktionen zu einer Petition des Generalsekretärs der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, Manfred Gahr, präsentieren, teilte die Pressestelle des Bundestags in Berlin mit. Linke und Grüne befürworten demnach die Petition.

