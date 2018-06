Köln (AFP) Nach seinem Aufwachen aus dem Kälteschlaf hat sich der Landeroboter "Philae" erneut vom Kometen Tschuri gemeldet. Am späten Sonntagabend sendete er zwischen 23.22 Uhr und 23.26 Uhr einige Datenpakete, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Montag in Köln mitteilte. "Allerdings war dieses Mal die Verbindung zu ihm relativ instabil", erläuterte "Philae"-Projektleiter Stephan Ulamec vom DLR.

