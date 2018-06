Münster (AFP) Selbst schwerstbinderte Menschen dürfen keine Elektro-Roller in einen öffentlichen Linienbus mitnehmen. Solch ein sogenannter E-Scooter könne im Gegensatz zu einem Rollstuhl nicht im Bus fixiert werden und werde deshalb bei Bremsmanövern zu einer Gefahrenquelle für andere Fahrgäste, entschied das Oberverwaltungsgericht Münster in einem am Montag veröffentlichten Beschluss. (Az. 13 B 159/15)

