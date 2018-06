Brüssel (AFP) Angesichts sprunghaft gestiegener Flüchtlingszahlen in Griechenland hat Pro Asyl die EU-Staaten aufgefordert, das vom Staatsbankrott bedrohte Land mit einem Krisenfonds zur Aufnahme und Versorgung der Migranten zu unterstützen. Auf mehreren griechischen Inseln zeichne sich ein "humanitärer Notstand" ab, weil vor allem aus Syrien immer Menschen über das Mittelmeer in das EU-Land kämen, sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt der Nachrichtenagentur AFP. Er forderte die am Dienstag tagenden EU-Innenminister auf, dem Land umgehend zu helfen anstatt über Monate eine "realitätsferne Quotendebatte" zur Flüchtlingsverteilung in Europa zu führen.

