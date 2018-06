Berlin (AFP) Vor dem SPD-Parteikonvent am Samstag hat das Präsidium am Montag einen eigenen Initiativantrag zur Vorratsdatenspeicherung auf den Weg gebracht. In dem Antrag, der vor dem Konvent noch vom Vorstand gebilligt werden muss, stellt sich die Parteispitze nach den Worten von Generalsekretärin Yasmin Fahimi hinter die Gesetzespläne von Justizminister Heiko Maas. Diese sind auch innerparteilich umstritten, für den Parteikonvent liegen zahlreiche Gegenanträge vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.