Marseille (AFP) Von Südfrankreich aus ist am Montag eine zweite Maschine mit den sterblichen Überresten von Opfern der Germanwings-Katastrophe im März gestartet. Das Flugzeug mit 32 Särgen überwiegend spanischer Opfer sollte am Abend in Barcelona landen. Ein Sonderflug von Lufthansa, dem Mutterhaus von Germanwings, hatte bereits vergangene Woche 44 Särge nach Düsseldorf gebracht. Lufthansa will nach eigenen Angaben die Überführung der sterblichen Überreste bis Ende des Monats abschließen.

