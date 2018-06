Paris (AFP) Der aus dem Kälteschlaf erwachte Landeroboter "Philae" hat sich erneut von der Oberfläche des Kometen Tschuri gemeldet. "Wir hatten einen weiteren Kontakt in der vergangenen Nacht", sagte der Wissenschaftler der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Mark McCaughrean, am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Paris. Die Verbindung zu "Philae" sei "ziemlich kurz und ziemlich schwach" gewesen. Es seien aber Daten übertragen worden. Der Direktor der französischen Weltraumbehörde CNES, Jean-Yves Le Gall, sagte dem Fernsehsender France 2, "Philae" sei nun "vollständig erwacht".

