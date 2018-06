Montréal (SID) - Für Michael Sam könnte das Engagement bei den Montréal Alouettes aus der kanadischen Football-Liga schon wieder beendet sein. Wie der Klub am Montag mitteilte, ist Sam, erster bekennender homosexueller Spieler in der US-Football-Profiliga NFL, vorerst freigestellt. Mit dieser Entscheidung habe man dem Wunsch des 25-Jährigen entsprochen. "Er wollte nach Hause gehen, und das hat er auch getan", sagte General Manager Jim Popp der Montreal Gazette.

Sam hatte am Freitag aus "persönlichen Gründen" darum gebeten, bis auf Weiteres nicht mehr erscheinen zu müssen. Erst am 22. Mai hatte er einen Zweijahresvertrag in Montréal unterschrieben.

Sam hatte sich im Februar 2014 in Interviews mit dem TV Sender ESPN und der New York Times geoutet. Im Mai unterschrieb er einen NFL-Profivertrag, er wurde bei den St. Louis Rams jedoch kurz vor dem Saisonbeginn entlassen.