Rom (AFP) Die Lage von dutzenden an der Grenze zwischen Italien und Frankreich festsitzenden Flüchtlingen ist nach Ansicht von Italiens Innenminister Angelino Alfano ein "Schlag in Europas Gesicht". "Das ist der Beweis, dass sie nicht in Italien bleiben wollen. Sie wollen nach Europa und betrachten unser Land als Transitland", sagte Alfano am Montag im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Rai3.

