Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat am Montag das Training für die kommende Saison aufgenommen. Trainer Torsten Lieberknecht (41) ließ seine Spieler zunächst beim obligatorischen Laktattest schwitzen und bat am Nachmittag zur ersten öffentlichen Einheit - mit den Neuzugängen Adam Matuschyk, Hendrick Zuck sowie Phil Ofosu-Ayeh. Bis zum Saisonauftakt am letzten Juli-Wochenende werden die Löwen zwei Trainingslager absolvieren.