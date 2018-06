Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt und Armin Veh sind wieder eins. Nur ein Jahr nach seinem freiwilligen Abgang als Cheftrainer kehrt Veh als Coach zurück zum Fußball-Bundesligisten. Er erhält einen Zweijahresvertrag. Er werde alles versuchen, um die Mannschaft in eine positive Zukunft zu führen, stellte Veh am Abend in einer Vereinsmitteilung fest. Eintracht Frankfurt stellt den neuen alten Trainer am Vormittag vor. Veh folgt auf Thomas Schaaf, der Ende Mai aufgegeben hatte.

