Havanna (SID) - Der frühere niederländische Fußball-Nationalspieler Patrick Kluivert hat als Trainer des karibischen Inselstaates Curacao einen überraschenden Erfolg gefeiert. Das Team des ehemaligen Torjägers von Ajax Amsterdam und des FC Barcelona erreichte in der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 am Sonntag in Havanna ein 1:1 gegen Kuba und zog damit nach dem 0:0 im Hinspiel erstmals in die dritte Runde ein.

Kluivert hatte das Amt in Curacao, das nur rund 150.000 Einwohner hat, im März übernommen. Die Mutter des 38-Jährigen stammt von der Karibikinsel, die vor allem für den blauen Orangen-Likör berühmt ist. Das Nationalteam Curacaos, seit 2010 Nachfolger der Nationalmannschaft der Niederländischen Antillen, wird in der Weltrangliste des Weltverbandes FIFA derzeit auf Platz 144 geführt.

Bis zur Qualifikations-Gruppenphase mit den nord- und mittelamerikanischen Schwergewichten wie Mexiko und den USA müsste der Außenseiter nun noch zwei weitere Runden überstehen. In seiner niederländischen Heimat wird Kluiverts noch junge Trainerkarriere mit großem Interesse verfolgt. Schon länger spekulieren holländische Medien darüber, dass der ehemalige Top-Stürmer bald einen Spitzenklub in der Heimat übernehmen könnte.