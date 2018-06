Tiflis (AFP) Nach dem schweren Unwetter in der georgischen Hauptstadt Tiflis rechnen die Behörden mit weiteren Toten. Bis zu 20 Menschen würden noch vermisst, teilte die Regierung der ehemaligen Sowjetrepublik am Montag mit. Einen Tag nach den schweren Überschwemmungen herrschte in Tiflis weiter Ausnahmezustand: Die wichtigsten Straßen blieben unpassierbar, überall gingen die Aufräumarbeiten weiter. Auch die Suche nach entlaufenen Zoo-Tieren wurde fortgesetzt.

