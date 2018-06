Memphis (SID) - Golfprofi Alexander Cejka (München) hat sich mit einer guten Schlussrunde beim US-Turnier in Memphis/Tennessee auf den 22. Rang verbessert. Der 44-Jährige, Anfang März Gewinner der Puerto Rico Open, spielte auf dem Par-70-Kurs am Sonntag eine 68 und kletterte damit im Gesamtklassement um weitere acht Plätze.

Nach mäßigem Auftakt hatte sich Cejka bei der Generalprobe für die US Open in der kommenden Woche in University Place/Washington kontiniuierlich gesteigert und wies am Ende insgesamt 276 Schläge auf. Den Sieg bei der mit 6,0 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung sicherte sich der Argentinier Fabian Gomez mit 267 Schlägen vor Greg Owen (England/271).