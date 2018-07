Teheran (AFP) Angesichts steigender Zahlen von Ehemuffeln unter jungen Iranern hat die Regierung in Teheran zu einer außergewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Am Montag ging eine Internetseite an den Start, die dem Trend zu Ehelosigkeit und "wilden Partnerschaften" entgegenwirken soll. Voreheliche sexuelle Beziehungen sind in der Islamischen Republik Iran verboten, die dort insbesondere vom erzkonservativen Klerus hochgehaltenen traditionellen Familienwerte werden allerdings zusehends in Frage gestellt.

