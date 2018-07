Sydney (SID) - Hürden-Olympiasiegerin Sally Pearson wird bei der Leichtathletik-WM in Peking (22. bis 30. August) nicht an den Start gehen. Die Australierin muss sich erneut am Handgelenk operieren lassen. Dies gab Pearson (28), 100m-Hürden-Goldmedaillengewinnerin von London 2012, am Montag bekannt.

Pearson war Anfang des Monats beim Diamond-League-Meeting in Rom zu Fall gekommen und hatte sich dabei Elle und Speiche des linken Unterarms gebrochen. "Das ist sehr enttäuschend, aber ich hatte seit 2003 keine Auszeit mehr", sagte die Weltmeisterin von 2011. Bei einer ersten OP in Rom war eine Metallplatte eingesetzt worden.