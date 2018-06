London (dpa) - Michael Clifford von der australischen Teenie-Band 5 Seconds of Summer ("She Looks So Perfect") hat sich bei einem Konzert in London verletzt.

Der Gitarrist geriet am Samstagabend zu nah an die Bühnenpyrotechnik und verbrannte sich am Kopf, wie Videos im Internet zeigen. Der 19-Jährige verließ daraufhin die Bühne und konnte die Zugabe nicht zu Ende spielen.

Clifford postete ein Foto, auf dem er eine Bandage über der Hälfte seines Gesichts trägt, er gab einen Tag später aber Entwarnung. "Ich fühle mich viel besser, und meinem Gesicht geht es gut." Am Sonntagabend stand er mit seinen Kollegen wieder auf der Bühne des Wembley-Stadions.

In den vergangenen Wochen gab es zwei weitere Bühnenunfälle von bekannten Musikern. Schmusesänger Enrique Iglesias (40) musste nach einer Kollision mit einer Drohne Ende Mai am Finger operiert werden, Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl (46) brach sich am Freitag im schwedischen Göteborg das Bein, als er von der Bühne fiel.

