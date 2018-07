Stockholm (dpa) - Ob der Knirps niemandem das Rampenlicht stehlen wollte? Der jüngste Spross der schwedischen Königsfamilie hat sich mit seiner Geburt Zeit gelassen, bis sein Onkel unter der Haube war.

Am Samstag feierte Prinzessin Madeleine (33) noch die romantische Hochzeit ihres Bruders Carl Philip (36). Am Montag hat sie einen Jungen zur Welt gebracht. Am größten dürfte die Freude bei Mini-Prinzessin Leonore sein: Sie hat ein Brüderchen bekommen.

Um 13.45 Uhr erblickt der royale Nachwuchs im Krankenhaus Danderyd nördlich von Stockholm das Licht der Welt. 3080 Gramm schwer, 49 Zentimeter groß, ein bisschen dunkelblondes Haar, erzählt die Hebamme. Papa Christopher O'Neill (40) weint Freudentränen über sein zweites Kind. Die Nabelschnur hat er selbst abgeschnitten. "Er ist wahnsinnig glücklich und dankbar", sagt die Sprecherin des Hofes.

Ganz bald will das Königspaar sein drittes Enkelkind kennenlernen. Immerhin ist es diesmal zu Hause in Schweden geboren. Bei Leonores Geburt hatten die Royals erst in einen Flieger nach New York springen müssen, wo Madeleine und Chris damals wohnten. Nur eine muss sich auch diesmal gedulden: Kronprinzessin Victoria. Am Montag weilt die frischgebackene Tante in Lettland. "Ich komme bald nach Hause!" verspricht sie.

Schwedens König Carl Gustaf (69) bekommt mit dem Jungen seinen ersten Enkelsohn - kurz nach dem Moment, da er seinen einzigen Sohn in die Hände von Schwiegertochter Sofia (30) gab. "Ooooh, wir haben einen neuen Prinzen bekommen!" spricht ihm eine Facebook-Nutzerin wohl aus der Seele. Eine andere bewundert angesichts des Geburtstermins die Feiertüchtigkeit der hochschwangeren Madeleine: "Stark, dass du am Samstag so lange dabei warst!" Im zartrosa Kleid und in Begleitung von Mann Chris O'Neill (40) und Leonore hatte die Prinzessin das Jawort ihres Bruders in der Schlosskirche verfolgt. "Es war ein bisschen Anspannung da", gibt die Hofsprecherin rückblickend zu.

Den Namen des jüngsten Royals verrät sie kurz nach der Geburt nicht. Das hindert die Hofreporter nicht an Spekulationen. Jean-Paul oder Oscar stehen bei der Klatschpresse hoch im Kurs. "Expressen" tippt, dass Opas Vorname Gustaf zumindest an zweiter Stelle vorkommt. Doch auch mit königlichem Vornamen sind die Chancen des Kleinen auf die Thronfolge schlecht: Nach den drei Königskindern, seiner Cousine Estelle (3) und seiner Schwester Leonore kommt er vorerst nur auf Platz sechs.