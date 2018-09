Berlin (dpa) - Für seine Neuproduktion von "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss ist der Regisseur Hans Neuenfels (74) an der Berliner Staatsoper stürmisch gefeiert worden.

Neuenfels, der zum zweiten Mal an dem Haus inszenierte, ließ diese Oper rund um den Ariadne-Mythos in weißen, sparsam ausgestalteten Räumen spielen. Der Regisseur reagierte am Sonntagabend sichtlich gerührt auf den Beifall des Premierenpublikums.

Das hochkarätige Ensemble unter Leitung von Dirigent Ingo Metzmacher wurde ebenfalls mit lang anhaltendem Applaus bedacht - allen voran die Amerikanerin Brenda Rae als Zerbineta sowie Camilla Nylund in der Doppelrolle der Primadonna/Ariadne.

Großen Beifall erhielten auch Roman Trekel als Musiklehrer, Marina Prudenskaya als Komponistin und Roberto Saccá als Tenor/Bacchus. Auch holte Neuenfels seine Ehefrau, die Schauspielerin Elisabeth Trissenaar, dazu, die die Sprechrolle des Haushofmeisters übernahm.

Neuenfels hatte zuletzt mit seiner Münchner Inszenierung von Puccinis "Manon Lescaut" großen Erfolg. Im Sommer läuft seine "Lohengrin"-Inszenierung bei den Bayreuther Wagner-Festspielen zum letzen Mal.