Bundesliga-Trainergilde komplett: Veh und Breitenreiter vorgestellt

Gelsenkirchen/Frankfurt/Main (dpa) - Mit Schalke 04 und Eintracht Frankfurt haben die letzten beiden Bundesligavereine in André Breitenreiter und Armin Veh am Montag ihre Trainer für die neue Saison vorgestellt - wie immer verbunden mit der Hoffnung, dass es sportlich aufwärtsgeht. "Das erste Ziel ist es, dass wir wieder eine Einheit auf und abseits des Platzes werden", erklärte der vom Absteiger SC Paderborn gekommene Breitenreiter. 203 Tage nach seinem Abschied in Stuttgart bekannte Veh: "Ich möchte ein bisschen davon träumen können, etwas zu erreichen, was keiner erwartet."

Weltmeister Höwedes bleibt dem FC Schalke treu

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes bleibt dem FC Schalke 04 treu. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bestätigte, gab der Abwehrspieler die Zusage für eine weitere Zusammenarbeit. Der Nationalspieler verzichtete damit auf den Gebrauch einer Vertragsklausel, die ihm in diesem Sommer einen vorzeitigen Vereinswechsel für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 17 Millionen Euro ermöglicht hätte.

UEFA eröffnet Disziplinarverfahren gegen Kroatien wegen Rassismus

Nyon (dpa) - Die europäische Fußball-Union UEFA hat gegen den kroatischen Verband HNS Ermittlungen wegen Rassismus aufgenommen. Ein Disziplinarverfahren sei eröffnet worden, teilte die UEFA am Montag mit. Hintergrund ist der Nazi-Skandal beim EM-Qualifikationsspiel der Kroaten am vergangenen Freitag gegen Italien. Unbekannte hatten ein Hakenkreuz in den Rasen des Stadions in Split gebrannt.

Kanute Hoff holt Premierengold - Tischtennis-Damen "überglücklich"

Baku (dpa) - Die Spitzenkanuten und Tischtennis-Damen haben bei den Europaspielen Gold gewonnen. Binnen acht Minuten holten Max Hoff mit einem starken Endspurt und der überlegene Sebastian Brendel im Canadier-Einer die ersten beiden deutschen Titel überhaupt bei den Spielen von Baku. Insgesamt sicherten sich die Erfolgsgaranten vom Deutschen Kanu-Verband am ersten von zwei Finaltagen fünfmal Edelmetall. Am Nachmittag zogen die Asse von Bundestrainerin Jie Schöpp an der Tischtennis-Platte nach und gewannen das Finale mit 3:2 gegen die Niederlande.

Golden State Warriors vor NBA-Krönung - Nur ein Sieg fehlt noch

Oakland (dpa) - Die Golden State Warriors stehen kurz vor ihrem ersten Titelgewinn seit 1975. Am Sonntag (Ortszeit) gewannen die Kalifornier das fünfte Spiel der Playoff-Finalserie in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die Cleveland Cavaliers mit 104:91. Das beste Vorrunden-Team führt nun mit 3:2-Siegen und wäre bei einem Erfolg am Dienstag in Cleveland Meister.