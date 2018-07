Warschau (AFP) Ein Berufungsgericht in Warschau hat den früheren General Czeslaw Kiszczak zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht in Polens Hauptstadt bestätige damit am Montag ein Urteil aus erster Instanz aus dem Jahr 2012 wegen Kiszczaks Mitwirkung an der Verhängung des Kriegsrechts in Polen im Jahr 1981 unter dem damaligen kommunistischen Militärmachthaber Woijciech Jaruzelski. Kiszczaks Anwalt hatte sich danach an das Berufungsgericht gewandt, jedoch wurde der Prozess aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des 89-Jährigen vorübergehend ausgesetzt.

