Baku (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei den Europaspielen in Baku die erste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Luciano Pedullà verlor am Montag 1:3 (24:26, 25:18, 15:25, 22:25) gegen Serbien und verpasste damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel in Gruppe B. Zum Auftakt hatte sich Deutschland am Samstag mit 3:2 gegen Bulgarien durchgesetzt.

Am Mittwoch trifft Deutschland auf die Niederlande, außerdem geht es noch gegen Russland (Freitag) und Kroatien (Sonntag). Die jeweils ersten Vier der beiden Sechsergruppen ziehen in die K.o.-Runde ein.

Die deutsche Mannschaft will sich in Baku die nötige Wettkampfhärte für die Europameisterschaft (26. September bis 4. Oktober) und die Olympia-Qualifikation (4. bis 9. Januar 2016) holen. Erklärtes Ziel ist das Erreichen des Viertelfinals.