Baku (dpa) - Mit einem starken Schlussspurt hat Kanute Max Hoff die erste deutsche Goldmedaille bei Europaspielen gewonnen. Der 32 Jahre alte Europameister setzte sich im Kajak-Einer über 1000 Meter am Montag in Mingachevir vor dem Portugiesen Fernando Pimenta durch. Zur Halbzeit lag er noch außerhalb der Medaillenränge. Im Halbfinale hatte er tags zuvor eine Weltbestzeit aufgestellt. Hoff geht bei den Spielen von Baku auch noch über die 5000 Meter ins Rennen. Die Europaspiele haben für die Kanuten vor der WM in Mailand im August nur den Stellenwert eines Formtests.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.