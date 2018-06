Johannesburg (AFP) Sudans Präsident Omar al-Baschir hält sich noch in Südafrika auf, will Delegationsangaben zufolge aber trotz eines internationalen Haftbefehls noch am Montag in seine Heimat zurückkehren. "Präsident al-Baschir ist noch in Johannesburg, wird aber heute abreisen", sagte ein Mitglied seiner Delegation am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Ein Gericht in Pretoria hatte die südafrikanischen Behörden am Sonntag aufgerufen, al-Baschirs Ausreise zu verhindern.

