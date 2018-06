Akçakale (AFP) Vor den heftigen Kämpfen um die Stadt Tal Abjad sind erneut hunderte Syrer über die Grenze in die Türkei geflüchtet. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete, harrten etwa tausend Flüchtlinge seit dem Morgen hinter Stacheldraht am Grenzübergang Akçakale stundenlang in der Sonne aus, bevor sie türkischen Boden betreten durften.

