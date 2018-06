Düsseldorf (AFP) Die Kaufhof-Warenhäuser werden an die kanadische Kaufhauskette Hudson's Bay verkauft. Der Kaufpreis betrage 2,825 Milliarden Euro, teilte die bisherige Kaufhof-Mutter Metro am Montag mit. Hudson's Bay übernimmt demnach das komplette Warenhausgeschäft von Metro mit den Marken Galeria Kaufhof in Deutschland sowie Galeria Inno in Belgien und den dazugehörigen Immobilien.

