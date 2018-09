Bengasi (AFP) Die USA haben nach Angaben der libyschen Regierung bei einem Militäreinsatz in dem nordafrikanischen Land den algerischen Dschihadistenführer Mokhtar Belmokhtar getötet. Das teilte die international anerkannte libysche Regierung mit Sitz in Tobruk am Sonntag über das Online-Netzwerk Facebook mit. Belmokhtar wurde für einige Anschläge in Afrika verantwortlich gemacht.

