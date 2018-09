Washington (AFP) Der legendäre Revolver-Hersteller Colt ist insolvent. Das hoch verschuldete Unternehmen teilte am Montag mit, es habe Gläubigerschutz beantragt. Dieser Schritt ermögliche "einen beschleunigten Verkauf der Aktivitäten von Colt in den USA und in Kanada". Der Investmentfonds Sciens Capital Management stelle ein erstes Übernahmeangebot zurück, während Colt die eigenen Finanzen unter die Lupe nehme und weitere mögliche Käufer kontaktiere. In dieser Zeit, die 60 bis 90 Tage dauern solle, würden die Geschäfte zunächst normal fortgeführt.

