Washington (AFP) Ein Gericht in den USA hat die Verstaatlichung des pleitebedrohten Versicherers American International Group (AIG) auf dem Höhepunkt der Finanzkrise des Jahres 2008 als rechtswidrig eingestuft. Richter Thomas Wheeler sagte am Montag, die US-Zentralbank habe kein Recht gehabt, ein Unternehmen zu "kontrollieren und zu leiten", dem es zuvor eine beträchtliche Menge Geld geliehen habe. Zugleich lehnte Wheeler jedoch eine Entschädigung der Aktionäre in Milliardenhöhe ab.

