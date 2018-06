Miami (dpa) - Der Republikaner Jeb Bush will als Präsident "Amerika reparieren". "Ich weiß, dass ich es reparieren kann", heißt es in dem Auszug, den er kurz vor seiner Bewerbungsrede in Miami veröffentlichte. "Wir werden die Zukunft in diesem Land wieder in die Hand nehmen." Bush will sich in seiner Rede offiziell als elfter Republikaner um die Kandidatur für die Präsidentenwahlen 2016 bewerben. Sollte er das Rennen gewinnen, wäre er nach seinem Vater und seinem Bruder der "dritte Bush" im Weißen Haus.

