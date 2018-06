München (SID) - Die Basketballer von Bayern München hoffen im vierten Spiel der Meisterschafts-Serie gegen die Brose Baskets Bamberg auf den Einsatz von Anton Gavel. "Wir werden alles versuchen, dass er spielen kann. Der Schmerz ist noch da, aber es ist besser", sagte Bayern-Trainer Svetislav Pesic vor der möglicherweise schon letzten Partie am Mittwoch (20.00 Uhr/Sport1) im Audi Dome.

Der Tscheche Gavel hatte am Sonntag beim 79:91 der Bayern wegen einer Hüftverletzung gefehlt. Der 30 Jahre alte Guard ziehe "mit seiner Erfahrung alle anderen mit. Das ist wichtig für uns", sagte Pesic am Dienstag. Die Bamberger führen in der best-of-five-Serie 2:1 und könnten schon am Mittwoch in München ihren siebten Titel sichern.