Peking (AFP) In der Volksrepublik China haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr vier Millionen Millionäre gelebt. Davon hätten eine Million erst 2014 ihren Reichtum auf mehr als eine Million Dollar (890.000 Euro) gesteigert, wie aus einer am Dienstag vorgelegten Erhebung der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) hervorgeht. Vor allem Aktien haben demnach viele Chinesen reich gemacht: Das Leitbarometer an der Börse in Shanghai - der Shanghai Composite Index - hatte im vergangenen Jahr 50 Prozent an Wert gewonnen.

