Peking (AFP) China will einige der umstrittenen Landaufschüttungen im Südchinesischen Meer bald abschließen. "Wie geplant, werden die Aufschüttungen an einigen Inseln und Riffen in Kürze vollendet sein", teilte das Außenministerium in Peking mit. Danach werde der Aufbau von Infrastruktur starten, um "wichtige Funktionen" zu erfüllen. Um welche Funktionen und welche Inseln es sich handelt, blieb unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.