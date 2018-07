Bischkek (AFP) China leiht seinem zentralasiatischen Nachbarn Kirgistan 300 Millionen Dollar (267 Millionen Euro) für den Bau einer strategisch wichtigen Nord-Süd-Verbindung, um das Land an die neue "Seidenstraße" durch die Region anzubinden. Die kirgisische Regierung erklärte am Dienstag, Peking habe den Kredit der staatlichen Export-Import-Bank zugesagt, um das Projekt mit Gesamtkosten von 850 Millionen Dollar zu finanzieren. Die Straße soll die Anbindung nach Kasachstan im Norden und Tadschikistan im Süden verbessern und so den Handel in der Region erleichtern.

