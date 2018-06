Berlin (AFP) Der Deutsche Bauernverband (DBV) fordert mehr finanzielle Mittel für die Tierwohl-Initiative zur Verbesserung der Tierhaltung in deutschen Betrieben. Die Brancheninitiative sei "ein großer Erfolg für die Land- und Ernährungswirtschaft", erklärte der DBV-Präsident Joachim Rukwied am Dienstag in Berlin. Damit mehr Betriebe daran teilnehmen könnten, müsse die Finanzierung aber ausgeweitet werden.

